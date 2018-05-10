Міністр закордонних справ РФ не підтримав рішення президента США.

Росія залишиться учасником міжнародної угоди щодо ядерної програми Ірану. Про це заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров.

Раніше Росія висловила «глибоке розчарування рішенням Трампа» про вихід США з іранському ядерної угоди. Російські дипломати не побачили підстав для її розриву.

Європейські партнери США — Великобританія, Німеччина і Франція також прокоментували дане рішення американського лідера.