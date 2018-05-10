МОСКВА, 10 травня — . Глава американського виробника електромобілів Tesla і власник компанії SpaceX Ілон Маск став членом Королівського товариства з розвитку знань про природу в Лондоні, повідомляється на сайті наукового об’єднання.

© РИА Новини / Раміль СитдиковЧто скажеш, Ілон Маск? Як АвтоВАЗ буде конкурувати з TeslaМаск став одним з 50 видатних вчених, які були прийняті в Королівське суспільство “за їх винятковий внесок у науку”. В особистому профілі Маска називають “всесвітньо відомим інженером, винахідником, підприємцем”, який “надихає вчених, першопрохідців і мислителів по всьому світу”.

Королівське товариство для розвитку знань про природу, часто виконує роль британської академії наук, було створено у 1660 році, вважається найстарішим науковим товариством у світі. На 2016 рік в товаристві налічувалося близько 1600 членів. З 2015 року організацію очолює американський і британський учений індійського походження Венкатраман Рамакришнан, отримав в 2009 році спільно з Томасом Стейцем і Ада Йонат Нобелівську премію за дослідження структури і функції рибосоми.