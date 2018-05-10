МОСКВА, 10 травня — . Лідер КНДР Кім Чен Ин заявив, що історична зустріч з президентом США Дональдом Трампом стане кроком до позитивного розвитку ситуації на Корейському півострові, повідомляє агентство Ренхап.

© AP Photo / Ahn Young-јоопДата і місце зустрічі Трампа та Кім Чен Ина визначено, заявив Помпео”Він сказав, що майбутній саміт КНДР і США стане історичною зустріччю і першим кроком у напрямі сприяння позитивному розвитку ситуації на Корейському півострові і побудови доброго майбутнього”, — йдеться в повідомленні Центрального телеграфного агентства Кореї (ЦТАК).

Як зазначає агентство, лідер КНДР таким чином вперше визнав, що зустріч з президентом США планується.

Президент США має намір зустрітися з північнокорейським лідером у травні або на початку червня. Очікується, що саміт пройде після 22 травня — після того, як Трамп прийме у Вашингтоні президента Південної Кореї Мун Чже Іна. Раніше держсекретар США повідомляв, що дата і місце зустрічі Трампа і лідера КНДР ще остаточно не узгоджені, але сторони близькі до цього.