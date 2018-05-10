МОСКВА, 10 травня — . Опозиційна коаліція Малайзії “Альянс надії” (Pakatan Harapan) отримала просту більшість в парламенті за підсумками минулих у середу парламентських виборів, свідчать дані на сайті виборчої комісії країни.

© AP Photo / Daniel СһапВ Малайзії ще одного опозиціонера підозрюють у розповсюдженні “фейків”Входить у коаліцію “Партія народної справедливості” (PKR) отримала 104 парламентських крісла, “Партія демократичної дії” (DAP), також виступала на виборах у складі об’єднання, — дев’ять крісел. Таким чином, опозиційна коаліція за підсумками голосування займе 113 місць у законодавчому органі країни, правлячий “Національний фронт — 79. Для формування уряду партії необхідно отримати 112 парламентських крісел.

Коаліція “Альянс надії”, куди увійшли чотири партії, що розділяють ліві і центристські погляди, була сформована в 2015 році для участі у виборах. Головою політичного об’єднання став екс-прем’єр Махатхір Мохамад, який очолював уряд країни з 1981 по 2003 рік.

Правляча коаліція перебувала при владі в Малайзії з моменту здобуття країною незалежності від Великобританії. У 1969 році єдиний раз правлячої коаліції 14 партій не вдалося отримати дві третини голосів. Тоді в багатонаціональній країні почалися міжетнічні зіткнення, змусили владу запровадити надзвичайний стан, що діяв до 1971 року.

Однак з тих пір Малайзія, за загальним визнанням, стала одним з найбільш прогресивних і поміркованих мусульманських держав світу, де яке сповідує іслам малайське більшість всі наступні роки мирно уживалося з великими китайським і індійським меншинами, більшість представників яких є прихильниками буддизму, індуїзму та християнства.