МОСКВА, 10 травня — . Російський сенатор Олексій Пушков вважає, що президент США Дональд Трамп швидше запропонує Європі змінити позицію, ніж скасує своє рішення про вихід з угоди з Іраном щодо ядерної програми.

© AP Photo / Vahid SalemiВ Євросоюзі заявили про готовність оскаржити в СОТ заходи США проти ИранаТрамп у вівторок оголосив, що США виходять з угоди з Іраном щодо ядерної програми, досягнутого “шісткою” міжнародних посередників (Росія, США, Великобританія, Китай, Франція, Німеччина) у 2015 році. Крім того, Трамп оголосив про відновлення всіх санкцій, дію яких було зупинено, як результат досягнутої угоди.

“У Європі сподіваються переконати Трампа змінити рішення по Ірану. Але Трамп свого рішення не скасує, а запропонує європейцям змінити власну позицію”, — написав Пушков в своєму мікроблозі в Twitter.