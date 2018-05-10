МОСКВА, 10 травня — . Лідер КНДР Кім Чен Ин на прохання американського президента Дональда Трампа віддав розпорядження помилувати і звільнити трьох американців, затриманих в країні, повідомляє агентство Ренхап.

© AP Photo / Ahn Young-јоопДата і місце зустрічі Трампа та Кім Чен Ина визначено, заявив ПомпеоКак випливає з повідомлення Центрального телеграфного агентства Кореї (ЦТАК), лідер КНДР “прийняв офіційну пропозицію від президента США за звільнення затриманих американців” і розпорядився “помилувати їх для повернення на батьківщину”.

Крім того, як зазначає агентство, під час візиту в КНДР держсекретар США Майк Помпео передав Кім Чен Ину від Трампа “словесне повідомлення”. Зміст повідомлення не вказується. Лідер КНДР високо оцінив той факт, що президент США продемонстрував “великий інтерес у врегулюванні питання через діалог”, зазначає ЦТАК.

Раніше Помпео за підсумками свого візиту до Північної Кореї заявив, що був дуже радий забрати з собою в США трьох американських громадян, які утримувалися в ув’язненні в КНДР.

Президент США має намір зустрітися з північнокорейським лідером у травні або на початку червня. Очікується, що саміт пройде після 22 травня — після того, як Трамп прийме у Вашингтоні президента Південної Кореї Мун Чже Іна. Раніше держсекретар США повідомляв, що дата і місце зустрічі Трампа і лідера КНДР ще остаточно не узгоджені, але сторони близькі до цього.