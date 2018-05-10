Дворазовому чемпіону України з карате Ярославу Горуне загрожує 8 років в’язниці за побиття людини. Інцидент стався в одному з львівських кінотеатрів

“Під час сеансу фільму “Месники” після неодноразових попереджень заїхав в обличчя сидів ззаду глядачеві, який голосно розмовляв зі своєю дружиною”, – написав у себе в Facebook відомий український спортивний оглядач Ігор Левенштейн.

За словами журналіста на даний момент 27-річний Горуна звільнений з-під варти після внесення застави у розмірі 105 000 гривень.

“Це інтелігентний, вихований, добродушний хлопець. Магістр з економічної кібернетики. Тренує понад сотні дітей в клубі “Юніон”, які в ньому душі не сподіваються. Щоб він застосував свої компетентні навички, його треба було реально довести і спровокувати”, – виправдовує вчинок спортсмена Левенштейн.