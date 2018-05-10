Не встигли висохнути чорнила під документом, в якому Трамп анулював гарантії Ірану з ядерної програми, а Ізраїль почав наносити удари по іранських об’єктах в Сирії. Схоже на те, що ракетні удари були таким собі музичним супроводом екстреного заяви прем’єр-міністра Ізраїлю Нетаньяху, в якому він підтримав рішення Трампа і пообіцяв, що не допустить створення Іраном плацдарму для атаки на Ізраїль, особливо – в Сирії.

Вже йдуть повідомлення про те, що нанесені удари по базах іранців на південній околиці Дамаска, але найцікавіше не це. Авіаудари Ізраїлю стали рутиною і майже завжди закінчуються однаково: прилетіли, відбомбилися, відлетіли і не прокоментували, а іранці повезли трупи на батьківщину. Більш цікавими є повідомлення про те, що збройні сили Ізраїлю приведені в бойову готовність і сухопутна їх складова висунулася до кордону.

Пікантність ситуації в тому, що Туреччина відверто створює буферну зону на півночі Сирії, відповідно – на своїх південних кордонах. Коаліція зробила ще більш серйозний буфер між руслом річки Євфрат і іракської кордоном. Схоже на те, що настав час Ізраїлю подумати про буфері. При цьому, саме в його виконанні такі заходи відпрацьовані давно і чітко. Сирія вже кілька разів виступала в ролі агресора і в результаті Ізраїль контролює Голанські висоти, які формально належать Сирії. Що називається – догралися. Потім та ж Сирія діяла проти Ізраїлю через територію Лівану і ЦАХАЛ дійшов аж до Бейрута і потім, хоч і відійшов на південь, довго утримував південь Лівану у вигляді буферної території.

Поточна ситуація дає всі остнования вважати, що ми можемо стати свідками створення нового буфера на півдні Сирії. При цьому, в Ізраїлю не дуже виходить швидко зупинятися. Ми нітрохи не здивуємося, якщо ізраїльський буфер з південного напрямку, упреться в турецький буфер на Півночі. Технічно ЦАХАЛ це може здійснити за пару тижнів, при цьому – виріжуть весь ИГИЛ, КВІР, Вагнером і заблукав спецназ РФ. Що називається – зачистять під нуль і скажуть, що так і було.

Найсмішніше в цій ситуації, що ізраїльська окупація може принести сирійському населенню спокій, порядок і надії на відновлення зруйнованої життя.

У будь-якому випадку, Нетаньяху планував завтра відвідати Москву для обговорення подібних заходів, але після заяви Трампа сенс поїздки пропав і вже надходять повідомлення про те, що поїздка скасована. У самому справі, глава уряду зобов’язаний бути на місці, коли закручується такий лихий сюжет. Одне можна стверджувати напевно: ті іранці, які не встигнуть втекти додому, стануть учасниками операції «Люля кебаб», де вимушено зіграють роль цих самих кебабів. На відміну від військ коаліції, ізраїльтяни традиційно не церемоняться, в таких випадках і спочатку стріляють, а потім розбираються, скільки трупів треба евакуювати. «Гарячих ліній» з холодними розмовами просто не буде.

Прямо зараз ми спостерігаємо процес дегибридизации всього, що відбувається і припинення дегустації різних сортів помиїв, якими ось уже десять років годують світ кремлівські фахівці, а за їх прикладом і іранські. Тепер у них буде більш приземлена робота – сортування трупів.

Anti-colorados, блогер