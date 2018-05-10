Чиновників управління дорожнього господарства Одеської міськради підозрюють в розтраті держкоштів при ремонті тротуару по вулиці Рішельєвській у компанії «Ростдорстрой». Про це повідомляє видання 368.media з посиланням на матеріали кримінальної справи.

За даними слідства, в липні минулого року начальник управління Андрій Шмагай за результатами проведених торгів підписав договір з «Ростдорстроєм» в особі директора Олексія Андрюшина на суму 92,9 млн гривень. Компанія повинна була провести капітальний ремонт ділянки тротуару від вул. Ланжеронівської до вул. Успенської, площею 18 485, 9 кв. м до 15 грудня 2018 року.

За даними слідства, ТОВ «Ростдорстрой» закуповувала будівельні матеріали на суму, яка в 10 разів перевищує їх середньо ринкову вартість. Крім цього, управління дорожнього господарства Одеської міськради заплатило 795,4 тис. гривень за розробку проектно-кошторисної документації та ще 283,5 тис. гривень — за авторський нагляд за об’єктом.

«Фірма «Ростдорстрой» зареєстрована на віргінський офшор «Сайдлейк Інтернешнл лімітед». Згідно з даними Єдиного реєстру юросіб, бенефіціарами компанії є Євген Коноловалов, Олександр Рацкевич та Юрій Шумахер. Останній входить у депутатську фракцію «Довіряй справах» і є головним «шляховиком» Геннадія Труханова, очолюючи групу компаній «РОСТ», – зазначають журналісти.

Раніше повідомлялося, що колишній помічник мера Одеси, коли той у Верховній Раді сьомого скликання був депутатом фракції «Партія регіонів», Валерій Мигалатьев отримав 0,5 га землі біля моря.