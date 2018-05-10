У Києві з 27 квітня до червня відключили гарячу воду – влади пояснили це гідравлічними випробуваннями. Як уточнив мер Києва Віталій Кличко, в цьому році завершується угода між Києвом та компанією «Київенерго» і столична влада повертає об’єкти теплопостачання в управління і під контроль міста. Проте журналісти видання «Лівий берег» з’ясовували реальні причини такого тривалого відключення гарячої води у киян.

За даними ЗМІ, в Києві більше половини всіх труб вичерпали термін експлуатації і потребують заміни. Але оскільки замінити всі старі труби місто не в змозі, змінюють тільки найбільш аварійні ділянки. Для того, щоб знайти такі ділянки, і припиняється подача гарячої води в будинку.

У той же час колишній заступник міністра ЖКГ, екс-заступник голови Київської адміністрації Руслан Крамаренко назвав й інші причини такого тривалого відключення гарячої води. «Подача гарячої води в опалювальний сезон збиткова. Це проблема не тільки Києва, це витрати СРСР, планового господарства. Тоді і був плановий збиток в міжсезоння, тільки зараз збитки інших розмірів. Тому влада і вигадують те аварії, то ремонти», – заявив експерт.

У свою чергу голова Асоціації споживачів енергетики і комунальних послуг, колишній член Нацкомісії з регулювання енергетики і компослуг Андрій Герус впевнений, що відключення гарячої води пов’язане з передачею активів від приватної компанії «Київенерго» комунальному підприємству «Київтеплоенерго». «Щоб «Київтеплоенерго» подавало гарячу воду, потрібно отримати ліцензію, але і тариф на подачу гарячої води від НКРЭКП. Тарифу у підприємства немає. З кінця березня НКРЭКП не функціонує, бо немає кворуму. Відповідно, Нацкомісія не може встановити тарифи, а «Київтеплоенерго» — постачати гарячу воду. Тому влада вирішила дочекатися рішення щодо тарифів і одночасно провести гідравлічні випробування», — зазначив Герус.

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