ДОНЕЦЬК, 10 травня — . Українські силовики 36 разів порушили режим припинення вогню в Донбасі за минулу добу, заявив у четвер журналістам представник самопроголошеної Донецької народної республіки в Спільному центрі з контролю і координації режиму припинення вогню (СЦКК). © РИА Новини / Сергій АверинВ ДНР заявили, що силовики обстріляли територію республіки з мінометів

У Донбасі 30 березня набуло чинності “великоднє” перемир’я. Напередодні оперативне командування ДНР заявило про дев’яти порушення режиму припинення вогню з боку силовиків у Донбасі за добу.

“За минулу добу загальна кількість порушень з боку ВСУ склало 36 разів”, — сказав представник ДНР в СЦКК.

Крім того, за його словами, силовики випустили понад 100 хв по території ДНР, при обстрілі також використовувалися гранатомети різного типу, бронетехніка і стрілецьку зброю. “Загальна кількість застосованих боєприпасів ЗСУ – 1085 одиниць”, — сказав представник відомства.

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