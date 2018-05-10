ЄРЕВАН, 10 травня – . Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян повідомив, що запропонував президенту країни Армену Саркісяну звільнити начальника поліції і директора Служби національної безпеки.

© Sputnik / Асатур ЕсаянцПашинян розповів, до чого призведе міжнародне визнання Карабаху”Тільки що підписав адресоване президенту пропозицію про звільнення з посади начальника поліції Володимира Гаспаряна і директора Служби національної безпеки Георгія Кутояна”, — написав Пашинян на своїй сторінці в Facebook.

У вівторок Національні збори Вірменії вибрало Пашиняна прем’єром.

З 13 квітня у Вірменії проходили акції протесту, які очолив лідер опозиційної партії “Громадський договір” Пашинян. Опозиція виступала проти обрання екс-президента Сержа Саргсяна на посаду прем’єра. Через кілька днів опозиція оголосила про початок “оксамитової революції”. Незважаючи на це, парламент обрав Саргсяна главою кабміну, проте менш ніж через тиждень, 23 квітня, він подав у відставку на тлі протестів.