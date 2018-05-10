НЬЮ-ДЕЛІ, 10 травня — . Щонайменше 12 людей загинули в результаті піщаної бурі і проливних дощів, які обрушилися на штат Уттар-Прадеш на півночі Індії, заявив у четвер представник місцевої поліції Аваниш Авастхи. © AP Photo / Manish SwarupВ Індії кількість загиблих за піщаної бурі і зливи, зросла до 127 людей

“Четверо загиблих були виявлені вночі в районі Цього, троє — в Матхуре, по одному — в Агрі, Алигархе, Фирозабаде і Канпурі. Ще одна людина померла в Хатрасе”, — сказав поліцейський, слова якого наводить видання New Indian Express.

Це вже друга піщана буря, яка наздогнала північний індійський штат за останній тиждень. Під час попередньої, яка пройшла відразу в п’яти штатах в ніч з 2 на 3 травня, загинули не менше 134 осіб, ще 400 отримали поранення.

Як і цього разу, тоді від негоди найбільше постраждав штат Уттар-Прадеш — там були зареєстровані 80 загиблих. Більшість з них — в окрузі Агра, де розташована “візитна картка” Індії знаменитий мавзолей Тадж-Махал.