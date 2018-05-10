МОСКВА, 10 травня — . Число загиблих в результаті підриву греблі в Кенії зросла до 20 чоловік, повідомляє місцеве видання Standard media. © AP Photo / Andrew КаѕикиВ Кенії понад 110 осіб загинули внаслідок сильних повеней

Раніше повідомлялося про 8 загиблих і 39 постраждалих.

Прорив дамби “Пател” в районі Субукиа стався в ніч на четвер. В результаті інциденту ряд густонаселених сіл були затоплені. Раніше повідомлялося, що в цілому в результаті прориву дамби, підтоплення і руйнувань постраждали не менше 2,5 тисячі осіб. За словами представників місцевих властей, в районі прориву дамби йде евакуація.

Як пише видання, є побоювання, що число жертв може збільшитися, так як в зоні затоплення знаходилося більше 100 будинків.

За даними Червоного Хреста Кенії, в результаті прориву дамби 10 осіб числяться зниклими без вести, 39 доставлені в лікарні.