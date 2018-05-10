ТОКІО, 10 травня — . Лідери США і Японії підтвердили, що будуть домагатися від КНДР конкретних дій з денуклеаризації Корейського півострова в ході проведеного в четвер їхньої телефонної розмови, повідомило японське міністерство закордонних справ.

© AP Photo / Andrew Harnik”Припинити будь-які зв’язки”: США закликали світ до блокади КНДРПо його даними, розмова тривала 20 хвилин. Прем’єр-міністр Японії Сіндзо Абе і президент США Дональд Трамп торкнулися, зокрема, питання майбутнього найближчим часом саміту Сполучених Штатів і КНДР.

“Обидва лідери підтвердили, що, зокрема, через майбутні американо-північнокорейські переговори на вищому рівні, вони будуть домагатися від Північної Кореї конкретних дій для повного, перевіряється і незворотного відмови від зброї масового знищення, включаючи біологічне та хімічне, а також балістичних ракет різної дальності”.

Абе і Трамп підтвердили також, що будуть тісно взаємодіяти один з одним і Південною Кореєю для проведення саміту КНДР і США.

Як повідомив журналістам президент Трамп, місце і час його зустрічі з північнокорейським лідером Кім Чен Ином будуть визначені протягом трьох днів.