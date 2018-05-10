КИЇВ, 10 травня — . Служба безпеки України (СБУ) розгляне звернення секретаря Ради національної безпеки і оборони Олександра Турчинова про внесення в санкційний список українські ЗМІ, які транслювали військовий парад до Дня Перемоги в самопроголошеній Донецької народній республіці, заявила в четвер прес-секретар СБУ Олену Гітлянську.

© РИА Новини / СтрингерВ Києві запропонували внести в санкційний список ЗМІ, які висвітлювали парад в ДНРРанее Турчинов попросив СБУ внести з санкційний список українські електронні ЗМІ, які транслювали військовий парад в ДНР. Ряд українських ЗМІ повідомив, що інтернет-видання “Корреспондент.net” 9 травня вело трансляцію цього параду. Коментарем видання не має.

“Служба безпеки України розгляне звернення секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олександра Турчинова щодо прямої трансляції деякими українськими ЗМІ так званого “військового параду” з тимчасово окупованої Донецька і внесе відповідні пропозиції за результатами перевірки”, — написала Гітлянську на своїй сторінці в Facebook.

Парад на честь 73-ї річниці перемоги у Великій Вітчизняній війні пройшов в Донецьку в середу, на заході були присутні голова ДНР Олександр Захарченко, міністр оборони Володимир Кононов, представники уряду ДНР. Раніше Кононов заявляв журналістам, що в параді візьмуть участь понад 1,5 тисячі осіб і понад 70 одиниць військової техніки.