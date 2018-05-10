МАДРИД, 10 травня – . Міністерство фінансів Іспанії початок розслідування стосовно колишнього глави уряду Каталонії Карлеса Пучдемона з-за неподаної вчасно декларації про майно. Джорді БойшареуПарламент Каталонії дозволив обрати главу уряду дистанційно

За законом, цю інформацію екс-глава женералитета повинен був надати протягом трьох місяців після відставки. Пучдемон був зміщений з посади голови каталонського уряду рішенням голови кабінету міністрів Іспанії Маріано Рахоя в кінці жовтня минулого року – після введення прямого правління Мадрида в Каталонії у зв’язку з проведенням незаконного референдуму і проголошенням незалежності регіональним парламентом.

У разі порушення закону і неподанні декларації, політик може бути позбавлений права займати виборні державні посади протягом чотирьох років.

© AP Photo / Paul WhiteРахой вважає ситуацію із затвердженням голови Каталонії “трохи смішний”Згідно із законом, високопоставлені політики повинні подавати декларацію про активи на початку виконання своїх повноважень і протягом трьох місяців після відходу з посади. У цю декларацію необхідно включити доходи і майно подружжя та інших найближчих родичів. До декларації повинна бути додана остання декларація про сплату прибуткового податку та про сплату податку на майно.

В даний час Пучдемон в Берліні чекає рішення німецького суду з питання про його екстрадицію в Іспанію, де йому пред’явлені звинувачення в організації повстання і розтраті держкоштів. За першим звинуваченням він може бути засуджений до 30 років тюремного ув’язнення.