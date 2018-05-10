На даним момент відомо вже про 40 загиблих.

Жертвами прориву греблі в окрузі Накуру в Кенії стали щонайменше 40 людей, повідомило агентство “Associated Press”.

Греблю прорвало ввечері 9 травня, близько міста Солай. Потоки води і бруду змило сотні будинків, зазначає агентство. Місцева влада заявила, що від прориву постраждали будинки в радіусі двох кілометрів від греблі.

“Ми виявили 38 тіл, багато людей зникли безвісти. Це катастрофа”, – заявив глава поліції сусіднього міста Ронгай Джозеф Кіоко. Рятувальники виявили і відправили до лікарні близько 40 осіб.



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З березня в Кенії через повені, викликані сезоном дощів, за даними кенійських влади, загинули як мінімум 132 людини. Ця цифра не враховує загиблих в результаті прориву греблі в Солае.