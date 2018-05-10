Так вже незалежна судова влада в Україні? Опубліковано на сайті Апостроф.

Після втечі Віктора Януковича і зміни «еліт» в Україні принципи клановості у владі, по суті, нікуди не поділися. Приклад цього — одна з нових депутатсько-суддівських груп, які виросли під прикриттям судової реформи. Мова йде про нитках, які, по ряду даних, в тому числі, неодноразово озвучених різними ЗМІ, пов’язують народного депутата України від БПП Сергія Алексєєва з суддею Верховного суду Іваном Міщенко, а також з низкою інших цікавих персонажів.

Що потрібно, щоб мати можливість вирішувати практично будь-які питання в судах? Для цього необхідний симбіоз суддів, адвокатів і представників законодавчої влади. Саме такий «бермудський трикутник» дає максимально ефективний результат. На сьогоднішній день однією з найцікавіших груп впливу в українській судовій системі називають групу, де ключовою фігурою є народний депутат Сергій Алексєєв, який обіймає посаду голови Комітету з питань правової політики та правосуддя Верховної Ради.

У парламент Алексєєв потрапив під прапором БПП, як член партії «УДАР». Крім партійної лінії Кличка з Алексєєвим пов’язує і те, що останній є ще й президентом офіційного фан-клубу братів Кличко.

Широкій громадськості Він відомий, як любитель ексклюзивних автомобілів. У 2014 році журналісти 1+1 виявили у новоспеченого депутата Алексєєва дорогий Ferrari. Заступник голови комітету з питань правової політики спочатку намагався ухилитися від відповіді про автомобілі, але журналісти опинилися в’їдливими, запитавши його ще й щодо наявності у нього у власності яхт. Від володіння яхтами Алексєєв почав відхрещуватися, заявляючи, що він на них хоч і відпочивав, але вони належать його знайомим і зареєстровані в офшорах. Але під натиском журналістів йому все-таки довелося зізнатися, що спорткар дійсно його. Правда, виразно пояснювати появу Ferrari Алексєєв не зміг, абстрактно розповівши, що у парламент він прийшов з юридичного бізнесу.

Незабаром став відомий один з можливих джерел настільки високих доходів Алексєєва. У пресі з’явилася інформація про можливу причетність його юридичної фірми «Юридична компанія «Алєксєєв, Боярчуков та партнери» (пізніше перейменованої на «Блакитне сяйво») до ухилення від сплати податків і відмивання грошей через «Юнікредит Банк», юридичним обслуговуванням якого вона займалася. У ЗМІ (зокрема, видання «Коментарі») писали, що в судовій площині легалізувати ці схеми структурам Алексєєва нібито допомагала суддя Марина Дидиченко.

Дидиченко — не єдина ниточка, яка вказує на зв’язок Алексєєва з судовою системою. Так, журналісти звернули увагу на те, що помічником Алексєєва, як народного депутата, був якийсь Антон Шевченко. Це, за даними ЗМІ, син судді Едуарда Шевченка, який у свій час своїм рішенням фактично подарував Віктору Януковичу «Межигір’я». Дуже показово, що після того, як ЗМІ про це написали, Алексєєв прибрав сина Шевченка з своїх помічників. Але дані реєстру помічників депутатів красномовно зберігають пам’ять про їх зв’язки.

Але дійсно «золотою акцією» в команді Алексєєва можна вважати суддю Верховного суду Івана Міщенка. Міщенко прийшов в судову вертикаль з приватної юридичної практики. Цікавий факт: після того, як Міщенко одягнув мантію, юридична фірма, де він був одним з партнерів, Trusted Advisors, оголосила про злиття з юридичною фірмою «Алексєєв, Боярчуков і партнери». Дивний збіг, але дуже показовий.

Ще одним сполучною ланкою Міщенко та Алексєєва, цілком можливо, є заступник глави Адміністрації президента Олексій Філатов. Саме Філатова Міщенко вказав як одного з двох людей, хто міг би рекомендувати його на посаду судді Верховного суду. При цьому журналістам програми «Схеми» вдалося зафіксувати, як Міщенко, вже будучи суддею Верховного суду, в неробочий час, ввечері відвідував Адміністрацію президента України.

Алексєєв, як розповіло джерело, знайоме з ситуацією, не раз заявляв про щільному знайомстві з Філатовим. Хоча журналістам вельми суперечливо пояснював це знайомство. Так, спочатку він заявив, що познайомився з заступником глави АП, вже будучи народним депутатом, «коли увійшов до складу Ради з питань судової реформи». Але тут же зазначив, що вони з Філатовим «знали один одного», хоча і без близького знайомства, ще до депутатства Алексєєва.

Що стосується Міщенко, то питання до нього виникали ще до того, як він одягнув мантію. Акціонер «Хорольського молочноконсервного комбінату дитячих продуктів» Георгій Сажинов звинувачував юрфірму Trusted Advisors Міщенко, яка надавала комбінату юридичні послуги, в захопленні і відчуження активів комбінату на користь інших осіб. За Хорольський комбінат наприкінці минулого року заступився народний депутат від «Самопомочи» Іван Мірошниченко, який прямим текстом заявив про зв’язки на той момент вже судді Верховного суду Міщенко з рейдерським захопленням підприємства.

Можна ще довго говорити про діяльність Алексєєва, Дидиченко, Міщенко і їм подібних. Зокрема, можна згадати скандальну історію, пов’язану з рейдерством на столичному підприємстві «Химнефтемашпроєкт», чия основна цінність полягала в тому, що його основним активом є будівля у 6000 кв. м на бульварі Лесі Українки в центрі Києва.

Поки ж можна лише резюмувати, що нові обличчя «оновленої» юридичної та владної вертикалі, на жаль, зберегли ті ж підходи до роботи, які спостерігалися за часів минулого керівництва країни.