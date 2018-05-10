Компанія «Укрнафта» в минулому році недоотримала 2,3 млрд грн від реалізації аміаку «Дніпроазот», підконтрольної Ігорю Коломойському. Причина — велика різниця в ринковою вартістю і фактичною ціною продажу сировини. Про це свідчать розрахунки профільного видання Enkorr, засновані на даних фінансового звіту «Укрнафти» і котируваннях аміаку виробництва «Дніпроазот».

Так, вартість реалізованого в 2017 році «Укрнафтою» аміаку склала 2,7 млрд грн. При цьому ринкова вартість виробленого на «Дніпроазот» сировини склала трохи більше 5 млрд грн.

Дані про обсяг продажу аміаку з квартальних звітів «Укрнафти» повністю збігаються з обсягом виробництва аміаку на «Дніпроазот» за відповідні періоди.

«Різниця між ринковою вартістю реалізованого компанією аміаку і фактично отриманим напівдержавній компанією доходом від її продажу втрати «Укрнафти» в 2017 році склали 2,3 млрд грн», — пише видання.

За даними журналістів, схема роботи «Укрнафти» з виробництва аміаку полягає в наступному: нафтовидобувна компанія з 2011 року орендує цех синтезу аміаку, постачає туди свій газ і самостійно оплачує всі витрати, пов’язані з його виробництвом. Потім аміак продається «Дніпроазоту» і хімпідприємство спрямовує його далі по технологічному ланцюжку для виробництва карбаміду.

Раніше повідомлялося, що фірма, яка тісно пов’язана з групою «Приват» Ігоря Коломойського, заощадила на нафтовому аукціоні 179,9 мільйонів гривень.