БАКУ, 10 травня — . Заступник міністра закордонних справ Азербайджану Халаф Халаф заявив, що невизнаний Нагірний Карабах не може бути стороною в переговорах з врегулювання конфлікту. © РИА Новини / Сергій ТитовВ Баку заявили, що готові до переговорів по Карабаху

У вівторок Національні збори (парламент) Вірменії вибрало прем’єром лідера опозиційної партії “Громадський договір” і фракції “Елк” (Результат) Нікола Пашиняна. Він заявив про готовність вести переговори з керівництвом Азербайджану з врегулювання карабахського конфлікту, але з умовою, що в ньому візьме участь невизнаний Нагірний Карабах.

“Це нонсенс, нереально. Це не відповідає переговорного процесу та його предмету”, — сказав Халаф журналістам.

За його словами “формат переговорів давно затверджений, і Нагірний Карабах не може в ньому брати участь в якості сторони”.

Конфлікт у Карабаху почався в лютому 1988 року, коли Нагірно-Карабахська автономна область (НКАО) заявила про вихід з Азербайджанської РСР. У вересні 1991 року в центрі НКАО Степанакерті було оголошено про створення Нагірно-Карабахської республіки (НКР). Влада Азербайджану в ході подальшого військового конфлікту втратили контроль над Нагірним Карабахом.