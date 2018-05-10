МОСКВА, 10 травня — . Вимога США до Ірану відзвітувати про військової складової ядерної програми — це елемент політичного тиску, всі питання були давно зняті з боку МАГАТЕ, заявив заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков.

У четвер в Тегерані Рябков провів переговори зі своїм іранським колегою Аббасом Аракчи.

Раніше високопоставлений представник американської адміністрації заявив, що США вимагають від Ірану відзвітувати про “військової складової ядерної програми і не збагачувати уран, незважаючи на вихід Сполучених Штатів з СВПД.

© РИА Новини / Фотохост БРИКСРоссия не боїться можливих санкцій США через зв’язків з Іраном, заявив Рябков”Звинувачення Ірану в так званих передбачуваних дослідженнях військово-ядерної спрямованості ми чули і на початку 2010-х років. Свого часу всі ці претензії були вивчені, проаналізовані і МАГАТЕ закрило це досьє повністю кілька років тому. Тому зараз заново витягувати все це на світло в обхід цієї структури — це проявляти суто політизований елемент тиску. Можна вважати спробою чинити тиск на Іран з мотивів, що не мають відношення до СВПД”, — сказав Рябков, коментуючи заяви Вашингтона.

За його словами, всі докази відсутності військової складової іранської ядерної програми “вже надані і відображаються в доповідях МАГАТЕ”. “Якщо б існували докази чогось протилежного, то, напевно, в умовах жорстокої міжнародного контролю за іранською ядерною програмою, такого роду відомості або ознаки чогось іншого давно були б виявлені і за ними йшло обговорення. Але цього не сталося”, — додав заступник міністра.