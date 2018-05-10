ДОНЕЦЬК, 10 травня — . Жінка постраждала в результаті обстрілу українськими силовиками підконтрольного самопроголошеної Донецької народній республіці міста Докучаєвськ, заявив в четвер журналістам заступник командуючого оперативним командуванням ДНР Едуард Басурин. Ден ЛевиВ СЦКК повідомили про обстріл території ЛНР з боку силовиків

“В результаті обстрілу Докучаєвська отримала контузію мирна мешканка 1953 року народження. Це вже третя жертва силовиків за місяць травень”, — сказав Басурин.

Докучаєвськ знаходиться в 40 кілометрах на південь від Донецька. Місто чисельністю близько 25 тисяч чоловік знаходиться у лінії зіткнення і регулярно піддається обстрілу. Тут розташований флюсо-доломітний комбінат, який до конфлікту в Донбасі вважався одним з найбільших в Європі.