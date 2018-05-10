МОСКВА, 10 травня — . Іран діє оптимальним чином, намагаючись в контактах з евротройкой, Росією і Китаєм врегулювати ситуацію після виходу США з Спільного всеосяжного плану дій (СВПД), заявив заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков.

© AP Photo / Evan VuccИранский політик оцінив розумові здібності Трампа”Відповіді можуть бути різними, вони можуть бути дзеркальними, можуть бути конструктивно відкритими. Я думаю, що той курс, та лінія, яку зараз проводить іранська сторона на збереження СВПД і на знаходження спільно з іншими учасниками угоди — з європейцями, з нами, з китайськими колегами — моделі роботи в умовах виходу США (з СВПД) і відновлення американських санкцій — ось це оптимальний відповідь на сьогодні”, — сказав Рябков, коментуючи повідомлення про те, що Тегеран нібито підготував план дій, пропорційний виходу США з ядерної угоди.

“А який може бути далі відповідь або відповіді, якщо ситуація всупереч виявленій конструктивного підходу з боку Тегерана і всупереч виявленої їм політичної волі, якщо ситуація буде розвиватися в негативному по відношенню до СВПД напрямку, то це вже стане предметом окремої розмови. Поки ось так, а що буде далі, подивимося”, — додав Рябков.

© AFP 2018 / Nicholas Kamm “Це загроза війни”. Дональд Трамп розірвав ядерну угоду з ИраномПрезидент США Дональд Трамп у вівторок оголосив, що США виходять з угоди з Іраном щодо ядерної програми, досягнутого “шісткою” міжнародних посередників (Росія, США, Великобританія, Китай, Франція, Німеччина) у 2015 році. Крім того, президент США оголосив про відновлення всіх санкцій, дію яких було зупинено, як результат досягнутої угоди. Пізніше агентство Рейтер з посиланням на представника уряду Ірану повідомило, що Тегеран підготував план дій, пропорційний виходу США з ядерної угоди.