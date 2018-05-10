МОСКВА, 10 травня — . Користувачі соцмереж висміяли новий бренд Ukraine NOW (“Україна”), розроблений для популяризації країни у світі. © AFP 2018 / Efrem LukatskyСоцсети висміяли слова Порошенка про “цінності” українського паспорта

Новий бренд затвердив український уряд. Всього було представлено шість варіантів, які розроблялися майже рік за допомогою фахівців з Великобританії. Конкурс виграв логотип з написом “Ukraine NOW” чорним кольором на тлі кольорів українського прапора.

У багатьох користувачів соцмереж вибір чиновників викликав питання. Політолог Дмитро Корнійчук назвав його “убозтво”, зазначивши, що подібне “за кілька годин міг намалювати студент, який володіє азами фотошопу”.

У коментарях до його посту передплатники висловили сумнів у тому, що логотип дійсно створили дизайнери.

“Гройсман сам намалював. Жадібність, вона така. Заробити хочеться”, — написала Олена Кузіна.

Деякі користувачі Twitter звинуватили творців бренду в плагіаті.

Найменування “бренду” Ukraine Now практично дослівно копіює Russia Today. Хоч щось своє в змозі придумати? — Gothic World (@acisveras) 10 травня 2018 р.

Інші впевнені, що бренд зуміє завоювати популярність в Мережі, але не в тому контексті, який цікавий українському уряду.