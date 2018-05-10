МОСКВА, 10 травня — . Користувачі соцмереж висміяли новий бренд Ukraine NOW (“Україна”), розроблений для популяризації країни у світі.© AFP 2018 / Efrem LukatskyСоцсети висміяли слова Порошенка про “цінності” українського паспорта
Новий бренд затвердив український уряд. Всього було представлено шість варіантів, які розроблялися майже рік за допомогою фахівців з Великобританії. Конкурс виграв логотип з написом “Ukraine NOW” чорним кольором на тлі кольорів українського прапора.
У багатьох користувачів соцмереж вибір чиновників викликав питання. Політолог Дмитро Корнійчук назвав його “убозтво”, зазначивши, що подібне “за кілька годин міг намалювати студент, який володіє азами фотошопу”.
У коментарях до його посту передплатники висловили сумнів у тому, що логотип дійсно створили дизайнери.
“Гройсман сам намалював. Жадібність, вона така. Заробити хочеться”, — написала Олена Кузіна.
Деякі користувачі Twitter звинуватили творців бренду в плагіаті.
Найменування “бренду” Ukraine Now практично дослівно копіює Russia Today. Хоч щось своє в змозі придумати?
— Gothic World (@acisveras) 10 травня 2018 р.
Інші впевнені, що бренд зуміє завоювати популярність в Мережі, але не в тому контексті, який цікавий українському уряду.
Кабмін України затвердив бренд Ukraine NOW для популяризації у світі.
Це ж скільки мемасиков тепер під цим брендом буде!
— Айболить (@ajbolit_limpopo) 10 травня 2018 р.