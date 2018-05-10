НЬЮ-ЙОРК, 10 травня — . Напад на главу Росспівробітництва в Києві стало черговою спробою знищити спільний культурний простір України і Росії, вважає офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова. СтрингерМелкие провокації, або Як на Україні намагалися зіпсувати День Перемоги

“Це все йде в одному і тому ж руслі. Нас весь час намагаються зіштовхнути один з одним, намагаються нацькувати. І використовують при цьому в тому числі і культуру. Для того щоб витіснити Росію з України, остаточно потрібно закрити всі центри російської мови, всі центри Росспівробітництва, просто заборонити викладання російської історії і всього того, що пов’язане з нашою країною, — знищити повністю спільний культурний простір. Це потреба українського народу? Звичайно, немає. Це кон’юнктура, це ідеологія нинішньої київської влади”, — сказала Захарова журналістам у Нью-Йорку.

У минулу середу керівник Російського центру науки і культури (РЦНК) в Києві Костянтин Воробйов заявив , що радикали напали на нього біля будинку в центрі української столиці, коли він йшов покладати квіти до Вічного вогню на честь Дня Перемоги. Посольство Росії зажадало від влади країни провести розслідування і покарати винних.