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Прем’єр-міністр Ізраїлю заявив, що Іран “перетнув” червону лінію”

10.05.2018

Премьер-министр Израиля заявил, что Иран "пересек красную линию"Ізраїль атакував іранські об’єкти у Сирії.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху назвав удари по іранських об’єктах в Сирії “доречними”, оскільки країна перетнула червону риску.

“Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив в четвер, що повітряні удари Ізраїлю по іранських цілях в Сирії були “доречними”, оскільки ісламська республіка “перетнула червону лінію”, – йдеться в повідомленні.

За його словами, у відповідь на це Ізраїль завдав масштабний удар по іранських об’єктах в Сирії.

“Ми знаходимося в розпалі тривалої битви, і наша політика зрозуміла: ми не дозволимо Ірану закріпитися в Сирії у військовому плані”, – сказав Нетаньяху.

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