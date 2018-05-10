Варшавські чиновники хочуть встановити в серці міста автоматичні бар’єри.

Понад 7 млн злотих (близько 2 млн доларів), Варшава виділить на установку підйомних антитерористичних бар’єрів на Королівському тракті польської столиці.

Про це повідомляє голова Ради Варшави Ева Малиновська-Групинская.

Зокрема, за її словами, варшавські чиновники хочуть встановити в серці міста автоматичні бар’єри, захищати пішоходів від виїзду на тротуар некерованих автомобілів або машин терористів.

“Ми не говоримо про загрозу, але хочемо бути до неї готовими”, – уточнила вона.

“Ми скоріше дивимося на те, що коїться в Європі. Варшава – це велика столиця великої європейської країни – ред), і ми повинні усвідомлювати, що ті загрози, які існують у світі, можуть торкнутися і нас. У зв’язку з цим краще запобігати, ніж хапатися за голову, коли це станеться”, – повідомила представник влади.

Бар’єри повинні з’явитися до 2020 року там, де на даний момент Управління міських доріг встановлює бетонний захист.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, у Польщі мікроавтобус з шістьма українськими громадянами потрапив під колеса вантажівки, двоє осіб загинуло, четверо поранені.