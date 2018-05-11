МЕХІКО, 10 травня — . Венесуела засуджує США за рішення вийти з угоди з Іраном, йдеться в заяві МЗС південноамериканської країни.

© РИА Новини / Михайло АлаеддинДамаск засудив вихід США з ядерного договору з ИрануПрезидент США Дональд Трамп 8 травня оголосив, що Вашингтон виходить з угоди з Іраном щодо ядерної програми, досягнутого “шісткою” міжнародних посередників (Росія, США, Великобританія, Китай, Франція, Німеччина) у 2015 році. Крім того, Трамп оголосив про відновлення всіх санкцій, дію яких було зупинено, як результат досягнутої угоди.

“Президент Венесуели Ніколас Мадуро від імені венесуельського народу і уряду відкидає одностороннє рішення американського президента Дональда Трампа вийти з спільного плану дій, підписаного в липні 2015 року між Ісламською республікою Іран і групою G5+1”, — йдеться в комюніке МЗС.

При цьому Каракас закликає інших учасників угоди і міжнародне співтовариство знайти шляхи для збереження духу і можливості подальшого застосування цього важливого документа.