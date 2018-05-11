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У Києві В будівлі Апеляційного суду знайшли муляж вибухового пристрою

11.05.2018

КИЇВ, 10 травня — . Прес-служба української поліції заявила в четвер, що в ході перевірки інформації про закладену вибухівку у Апеляційному суді в Києві, правоохоронці виявили муляж.Столкновения националистов с полицией в районе дома Сергея Левочкина в Киеве© Фото : партія “Національний корпус”Радикали влаштували безлади біля будинку співвласника телеканалу “Інтер”

У повідомленні прес-служби йдеться, що раніше в четвер надійшла інформація про закладену вибухівку у Апеляційному суді в Києві. Правоохоронці виїхали на місце для проведення обстеження будівлі та прилеглої території.

“У результаті обстеження адміністративної будівлі судової установи і прилеглої до нього території виявлений муляж саморобного вибухового пристрою, який складався із шматка мила й прив’язаного до нього мобільного телефону”, — йдеться в повідомленні на сайті поліції.

За даними правоохоронців, під час перевірки з приміщення евакуювали близько 150 працівників суду і 50 відвідувачів.

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