МОСКВА, 10 травня — . Тегеран не розробляє ракети, призначені для зброї масового ураження, США і їх союзники не можуть обмежувати країну право на самооборону, йдеться в заяві уряду Ірану.

© РИА Новини / Сергій МамонтовВ Ірані заявили, що не мають наміру обговорювати положення ядерної угоди”США і їхні союзники… не можуть накладати обмеження на законні засоби оборони Ірану, в тому числі на нашу ракетну оборону, які були розроблені для доставки конвенційного озброєння з урахуванням гіркого досвіду Нав’язаної війни (ірано-іракська війна – ред.)”, — повідомив уряд.

Подібний крок є “відкритим порушенням принципів міжнародного права, у тому числі права на оборону, повідомляє уряд, посилаючись на статтю 51 статуту ООН.

На тлі побоювань ряду країн Заходу і регіону щодо “впливу” Ірану на Близькому Сході Тегеран також назвав свою присутність в Іраку і Сирії законним, зазначивши, що саме підтримка країни Багдада і Дамаска виявилася ефективною в боротьбі з екстремізмом.