ПРАГА, 10 травня – . Словацька поліція затримала в четвер шість провідних представників правоэкстремистского руху, які звинувачуються в незаконному виготовленні і розповсюдження екстремістських матеріалів, повідомила прес-служба відомства.

© AFP 2018 / Thomas Kienzle У ФРН екстреміста засудили до довічного ув’язнення, повідомили ЗМІ”З ранку в четвер представники поліції в різних населених пунктах в західній і центральній частині республіки проводили обшуки у житлових і службових приміщеннях у зв’язку з розслідуванням низки кримінальних злочинів (виробництво і розширення екстремістських матеріалів), при цьому було затримано шість осіб. Додаткову інформацію поліція надасть ЗМІ, як тільки це дозволить ситуація”, — йдеться в повідомленні.

За даними місцевих ЗМІ, в число затриманих входять лідер ультранаціоналістичної партії “Словацьке єднання” Якуб Шкрабак, виконавець пісень з екстремістським вмістом Ярослав Пагач і выдвигавшийся в парламент республіки від вкрай правої партії “Котлеба – Народна партія Наша Україна” Міхал Бухта.