МОСКВА, 10 травня — . Зловмисники викрали сапфір вартістю 120 тисяч євро у торговця дорогоцінними каменями в передмісті Парижа, повідомляє радіостанція Europe 1. © AP Photo / Matthieu AlexandreСМИ: поліція знайшла коштовності, викрадені з готелю Ritz в Парижі

Злочинці в середу з’явилися до продавця, вихідцю з Пакистану, в департаменті Сен-Сен-Дені за оголошенням на сайті оголошень Le Bon Coin. Обставини викрадення дорогоцінного каменю не повідомляються.

За даними поліції, двоє учасників зграї були затримані в той же день ввечері. У них були виявлені фальшиві купюри по 500 євро, якими вони спочатку намагалися розплатитися за сапфір.

Викрадач, у якого, ймовірно, знаходиться камінь і декілька інших спільників все ще знаходяться на волі.