В латиноамериканській країні були вбиті 93 політика.

Розгул насильства в Мексиці тільки за останній місяць забрала життя 15 політиків у різних регіонах країни. Такі дані компанії Etellekt, що спеціалізується на аналізі ризиків.

Згідно з підрахунками Etellekt, з початку вересня 2017 року в латиноамериканській країні були вбиті 93 політика, з них 29 збиралися висуватися на виборні посади, ще дев’ять чоловік були зареєстрованими кандидатами.

Найбільше число вбивств такого роду — 21 — зареєстровано в південно-західному штаті Герреро. В Оахаке жертвами злочинців стали 16 осіб, у Пуебла — 10, в Веракрусе — 8, в штаті Мехіко — 7, в Чіуауа — 5. Дослідники відзначають, що у глави муніципалітету в Мексиці шанси померти насильницькою смертю в середньому в 12 разів вище, ніж у звичайного громадянина.

В середині березня генеральний секретар Організації американських держав Луїс Альмагро назвав насильство щодо політиків в Мексиці «абсолютно неприйнятним».