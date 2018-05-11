Мережа супермаркетів «АТБ» регулярно «світиться» у судових справах, пов’язаних з малими крадіжками, чиненими обнищавшими громадянами України, які не в змозі знайти вихід із скрутного матеріального становища на тлі глобальної безробіття.

Трохи пізніше «зловмисник» знову відвідав магазин і вийшов звідти з палкою ковбаси, банкою червоної ікри і (знову) двома банками імітованій червоної ікри. Рішення суду для цього «страшного зловмисника» – досить суворе – позбавлення волі на строк 1 рік і 6 місяців.