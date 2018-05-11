БРЮССЕЛЬ, 11 травня — . ЄС очікує проведення таких консультацій з РФ з антитерору в Москві в кінці цього року, однак дата переговорів поки не визначена, повідомив джерело в структурах ЄС.

© AP Photo / Michel Euler”Загальний щит Росії і Європи”. Чи зможуть ЄС і Москва стати союзникамиВ середу заступник глави МЗС РФ Олег Сиромолотов повідомив, що консультації з Євросоюзом по боротьбі з тероризмом пройдуть в Москві в кінці року, приблизно в листопаді. Раніше вони пройшли наприкінці лютого в Брюсселі.

“Терміни проведення таких консультацій поки що не визначено, але вони повинні відбутися в Москві”, — сказав співрозмовник агентства.

Як повідомляв МЗС РФ, на зустрічі в лютому сторони обмінялися досвідом протидії тероризму в Росії і на просторі Євросоюзу з акцентом на протидію які повертаються із зон збройних конфліктів “іноземним терористів-бойовиків” і припиненні поширення терористичної і екстремістської ідеології.

Раніше заступник глави МЗС РФ Сиромолотов заявляв, що припиняти співпрацю між Росією і Євросоюзом з контртероризму через “справи Скрипаля” ніхто не збирається, але ситуація ускладнюється.