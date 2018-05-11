ЛУГАНСЬК, 11 травня — . Знамениту пісню “Офіцери” заспівав російський співак Олег Газманов з військовослужбовцями Народної міліції самопроголошеної Луганської народної республіки на концерті в Луганську, передає кореспондент з місця подій.

© РИА Новини / Данило Гарчиа Ді Мео”Безсмертний полк” — поки ми пам’ятаємо переможців, вони живі”Хотілося б кілька слів сказати, привітати з Днем Перемоги тих людей, які захищають ці місця, захищають рідних. Ваша мета благородна. Вище мети немає, ніж захищати свою землю, своїх дітей, своїх дружин. І коли настають важкі часи, вся відповідальність і всі тиск лежить на людині військовому. Тому найтепліші слова і найкращі вітання вам”, — сказав Газманов, звертаючись до військовослужбовців ЛНР перед концертом у Луганську.

Під час концерту Газманов запросив на сцену військовослужбовців Народної міліції і разом з ними виконав пісню “Офіцери”. Жителі Луганська, яких на головній площі міста, де проходив концерт, за даними міністерства культури молоді та спорту ЛНР, зібралося близько 40 тисяч чоловік, приєдналися до виконавців.

© РИА Новини / СтрингерВ Києві запропонували внести в санкційний список ЗМІ, які висвітлювали парад в ДНР”Ви повинні не просто вистояти, ви повинні перемогти”, — сказав Газманов.

Крім того в Луганську співак презентував свою нову композицію “Безсмертний полк”.

“Для мене, напевно, це головна пісня за останні роки. Тому, що це рух, “Безсмертний полк”, воно абсолютно унікальне, це рух знизу. Це відповідь усім. Це складніше, ніж “російський світ”. Ми всі, хто рухається в одному напрямку, всі об’єдналися. І в Москві, і в Пітері, по Росії більше 10 мільйонів чоловік. І мене це так вразило, що я написав слова і пісню, і сьогодні прем’єра тут в Луганську”, — розповів журналістам Газманов.