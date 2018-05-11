МОСКВА, 11 травня — . Найстаріша мешканка США Делфін Гібсон померла у віці 114 років, повідомив губернатор штату Пенсільванія Тому Волф.

З 2004 року довгожителька проживала в центрі догляду за людьми похилого віку в пенсильванському місті Хантингдоне.

“Я глибоко засмучений звісткою про смерть Делфін Гібсон, найстаршою з всіх громадян США. Вона прожила в Пенсільванії понад 90 років. Нам буде її не вистачати”, — написав губернатор в Twitter.

Гібсон, яка народилася 17 серпня 1903 року, стала найстарішою живою людиною в Америці з моменту смерті Аделі Данлап в лютому 2017 року.

Тепер, згідно верифицированному списку довгожителів, складеним дослідниками-геронтологами, звання найстарішого жителя США перейшло до 113-річної Лессі Браун.