ВАШИНГТОН, 11 травня — . Російський громадянин Юрій Мартишів, обвинувачений в США в кибермошенничестве, виступив зі свідченнями у суді проти свого співвідповідача Руслана Бондаря, заявив адвокат росіянина Олексій Тарасов.

© AFP 2018 / Christophe Archambault Віктор Бут: співкамерники вважають мене диваком, який хоче себе отруїти”Сьогодні Юрій виступив з показаннями в частині кримінальної справи. Він був єдиним свідком”, — сказав Тарасов.

Дванадцятого березня Мартишів визнав себе винним у США за двома пунктами комп’ютерного шахрайства з чотирьох, які йому ставилися. Підсудний визнав себе винним у змові з метою комп’ютерного шахрайства і в пособництві комп’ютерного шахрайства. Йому загрожує по цим пунктам до 15 років в’язниці, у разі одночасного відбуття покарання за двома пунктами — до 10 років.

Суддя попередньо призначив дату оголошення вироку на 6 липня. В обмін на визнання себе винним за двома пунктами прокуратура погодилася зняти два інших пункти звинувачення, включаючи два епізоди електронного шахрайства, кожен з яких загрожував підсудному тюремним строком до 30 років. Аналогічні звинувачення висунуто іншому фігуранту справи, громадянину Латвії Руслану Бондарю.

Мартишів зізнався в тому, що створив комп’ютерний сервіс, на якому можна було перевірити, чи можуть антивірусні програми виявляти ті чи інші файли або програми.

В угоді про визнання себе винним говориться, що Мартишів і його спільник Бондар продали свої послуги компанії ZS, яка базувалася в штаті Віргінія. Ця компанія потім перепродала програмне забезпечення більш ніж трьом тисячам клієнтів. Як заявляє звинувачення, в результаті було завдано збитків більш ніж 16 тисяч комп’ютерів.

За умовами угоди Мартишів зобов’язується відшкодувати завданий збиток у розмірі більш ніж 125 тисяч доларів.