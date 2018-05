ВАШИНГТОН, 11 травня — . Адвокат Олексій Тарасов повідомив , що громадянка РФ Богдана Осипова, яку звинувачують у викраденні власної дитини і містять у тюремній психіатричній лікарні в США, очікує медичного обстеження.

Адвокат розповів про стан обвинуваченої у викраденні дитини росіянки"Ми очікуємо отримати обстеження, яке б показало деталі її медичного стану та її осудність", — сказав Тарасов.

Адвокат відмовився обговорювати психічний і душевне здоров’я його клієнтки. “На даний момент я не буду це обговорювати. Можу тільки сказати, що я говорив з нею по телефону і особисто”, — повідомив співрозмовник агентства.

Осипову містять на території федерального тюремного медичного центру на військовій базі у Форт-Уорт, штат Техас. Раніше стало відомо, що в лютому термін примусового лікування було продовжено на чотири місяці — до 12 червня поточного року. Тарасов не виключив, що буде клопотати про переведення Осипової в приватну клініку.

У російському консульстві В Х’юстоні повідомили, що уважно стежать за справою, підтримують зв’язок з родичами і адвокатами Осипової, а також з адміністрацією закладу, в якому вона міститься, і готові при необхідності надати підтримку.

У Осипової подвійне громадянство РФ і США. У 2014 році однорічна на той момент дочка Осипової була оголошена в розшук. Вказувалося, що вона може знаходитися зі своєю матір'ю. Росіянка повернулася на батьківщину з США, де суд прийняв рішення залишити їй двох дітей від шлюбу з американцем і визначити їх місце проживання в Росії.

У вересні 2017 року Осипова знову приїхала до США, де й була затримана правоохоронними органами. Згідно з рішенням американського суду, дві малолітні доньки, які є громадянками Росії та США, після розлучення батьків повинні були залишитися з батьком. Батько дітей виступає на процесі як свідок обвинувачення.