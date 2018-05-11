МОСКВА, 11 травня — . Кораблі берегової охорони США доставили в один з портів штату Флорида близько 6 тонн кокаїну, перехопленого в ході операцій в східній частині Тихого океану.

© Фото : U. S. State DepartmentГосдеп назвав ключову країну для постачання наркотиків з АфганистанаВ патрулюванні, який тривав з кінця лютого до середини квітня, брали участь три катери відомства, йдеться в заяві берегової охорони. Конфіскований вантаж належить шести окремим судам, перехопленим в міжнародних водах біля берегів Мексики та країн Центральної і Південної Америки.

Найбільш відзначився екіпаж катера James, на його рахунку три перехоплених корабля контрабандистів-наркоділків і понад 2 тонн конфіскованого кокаїну.

Вся партія наркотиків, вартість якої на “чорному ринку” становить 180 мільйонів доларів, була вивантажена в порту міста Форт-Лодердейл для подальшого знищення.