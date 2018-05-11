ВАШИНГТОН, 11 травня — , Тетяна Калмикова. Сінгапур обраний для місця зустрічі президента США Дональда Трампа з лідером КНДР Кім Чен Ином внаслідок нейтральності та безпеки, повідомив представник Білого дому.

© AP Photo / Lee Jin-мапЭксперт оцінив перспективи зустрічі Трампа з Кім Чен Ином”Безпека, місце розташування, нейтральність”, — сказав чиновник.

Він зазначив, що саміт може тривати “один день з можливістю продовження”.

Заступник прес-секретаря Білого дому Раджив Шах повідомив журналістам пулу Білого дому, що поки не відомо, чи будуть Трамп і Кім Чен Ин вести переговори один на один, або ж тільки в розширеному складі.

“Сінгапур може забезпечити безпеку обох президентів”, — сказав Шах, відповівши, що перша зустріч між Китаєм і Тайванем пройшла саме в Сінгапурі. При цьому деталі саміту, як і раніше, належить пропрацювати, додав він.

© AP Photo / Lee Jin-man”А поговорити?” Президент США розбирається з зовнішніми контактамиГоссекретарь США Майк Помпео вже двічі побував у Північній Кореї, де зустрічався з Кім Чен Ином. У результаті переговорів у Пхеньяні були звільнені три громадянина США корейського походження, які близько двох років утримувалися під вартою. Разом з держсекретарем вони повернулися до Америки.

У четвер Трамп написав у Twitter, що його зустріч з лідером КНДР Кім Чен Ином пройде 12 червня в Сінгапурі. Раніше він відкинув можливість проведення саміту в демілітаризованій зоні на кордоні між Південною Кореєю і КНДР.

Перед цим 22 травня Трамп прийме у Вашингтоні президента Південної Кореї Мун Чже Іна.