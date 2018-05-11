БАКУ, 11 травня — . Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що територіальна цілісність країни не є темою переговорів по врегулюванню карабахського конфлікту.

© РИА Новини / Сергій ТитовВ Баку заявили, що готові до переговорів з КарабахуВо вівторок Національні збори (парламент) Вірменії вибрало прем’єром лідера опозиційної партії “Громадський договір” і фракції “Елк” (“Вихід”) Нікола Пашиняна, який заявив про готовність вести переговори з керівництвом Азербайджану з врегулювання карабахського конфлікту, але з умовою, що в ньому візьме участь невизнаний Нагірний Карабах.

“Наша принципова позиція в зв’язку з вірмено-азербайджанським нагірно-карабахським конфліктом залишається незмінною. Територіальна цілісність Азербайджану повинна бути забезпечена повністю і беззастережно. Справедливість і міжнародне право вимагають цього. Нагірний Карабах — невід’ємна частина Азербайджану”, — заявив Алієв, виступаючи на урочистій церемонії, присвяченій 95-річному ювілею з дня народження Гейдара Алієва.

© Sputnik / Асатур ЕсаянцПашинян розповів, до чого призведе міжнародне визнання КарабахаИльхам Алієв також підкреслив, що “територіальна цілісність Азербайджану не є темою переговорів, ніколи не була і ніколи не буде”.

Конфлікт у Карабаху почався в лютому 1988 року, коли Нагірно-Карабахська автономна область (НКАО) заявила про вихід з Азербайджанської РСР. У вересні 1991 року в центрі НКАО Степанакерті було оголошено про створення Нагірно-Карабахської республіки (НКР). Влада Азербайджану в ході подальшого військового конфлікту втратили контроль над Нагірним Карабахом.