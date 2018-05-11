ВАШИНГТОН, 11 травня — . Угода з Іраном не змогла зупинити Тегеран від отримання ядерної зброї в кінцевому підсумку, заявив журналістам заступник прес-секретаря Білого дому Раджив Шах.

© РИА Новини / Михайло КлиментьевУчастники ядерної угоди повинні “компенсувати” вихід США, заявив РоуханиПрезидент США Дональд Трамп у вівторок оголосив, що США виходять з угоди з Іраном щодо ядерної програми, досягнутого “шісткою” міжнародних посередників (Росія, США, Великобританія, Китай, Франція, Німеччина) у 2015 році. Крім того, Трамп оголосив про відновлення всіх санкцій, дію яких було зупинено, як результат досягнутої угоди.

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) при цьому у всіх десяти звітах підтвердило дотримання Іраном домовленостей в рамках ядерної угоди. Це підтверджували і всі інші країни, які вели переговори щодо цієї угоди.

За словами Шаха, мета переговорів з Іраном і КНДР схожа — запобігти придбання “неблагополучним режимом ядерної зброї”. Однак, за його словами, угода з Іраном була сповнена недоліків з самого початку.

© РИА Новини / Олексій ВитвицкийСМИ оцінили наслідки виходу США з СВПД для європейського бізнесу”Вона не зупинила Іран від отримання ядерної зброї в кінцевому підсумку. Вона не зупинила Іран від підтримки тероризму в усьому регіоні і дестабілізуючою діяльності”, — сказав представник Білого дому.

Кажучи про обмін ракетними ударами між Ізраїлем і дислокованими в Сирії іранськими військовими формуваннями, Шах повідомив, що “США рішуче підтримують право Ізраїлю на самозахист”.

“І це дія показує, що Іран не є довірчим актором. Вони займаються дестабілізацією регіону… і під час СВПД (Спільного всеосяжного плану дій щодо ядерної програми). І з моменту оголошення президентом (про вихід з угоди — ред.) ці останні провокаційні дії є ще одним прикладом, чому Трамп прийняв рішення вивести США з СВПД”, — підкреслив Шах.