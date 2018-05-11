ВАШИНГТОН, 11 травня — . Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати не платили КНДР за звільнення трьох американців.

© AFP 2018 / Jung Yeon-јеЭксперт: звільнення засуджених американців в КНДР – це тільки символ”Я думаю, що Кім Чен Ин зробив чудову послугу собі і своїй країні. Ці заручники вийшли з гідністю, ми не платили за них. Ми досягнемо великої угоди для світу, Японії, Південної Кореї, Китаю. Що він зробив — правильна річ”, — сказав Трамп, виступаючи перед своїми прихильниками в Індіані.

При цьому він виступив з критикою колишнього президента США Барака Обами за те, що той “заплатив 1,8 мільярда доларів за звільнення заручників”.

Держсекретар США Майк Помпео вже двічі побував у Північній Кореї, де зустрічався з Кім Чен Ином. У результаті переговорів у Пхеньяні були звільнені три громадянина США корейського походження, які близько двох років утримувалися під вартою. Разом з держсекретарем вони повернулися до Америки.

У четвер Трамп написав у Twitter, що його зустріч з лідером КНДР Кім Чен Ином пройде 12 червня в Сінгапурі. Раніше він відкинув можливість проведення саміту в демілітаризованій зоні на кордоні між Південною Кореєю і КНДР.

Перед цим 22 травня Трамп прийме у Вашингтоні президента Південної Кореї Мун Чже Іна.