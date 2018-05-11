МОСКВА, 11 травня — . Влада індонезійського острова Ява оголосили евакуацію в районі вулкана Мерапі через що почався в п’ятницю виверження, повідомляє видання Jakarta post. Євген НескоромныйНа Камчатці вулкан Ключевський викинув шестикілометровій стовп попелу

Виверження супроводжується викидом вулканічного попелу, місцеві жителі також відчули несильні підземні поштовхи. Влади охарактеризували виверження як фреатическое, тобто спровоковане перегрівом ґрунтових вод.

За даними видання, евакуація оголошена в радіусі 5 кілометрів від вулкана. Державне управління авіацією AirNav також повідомило про тимчасове закриття аеропорту Джокьякарте.

“Ми закликаємо місцевих жителів зберігати спокій”, — цитує газета представника Національного агентства з ліквідації наслідків стихійних лих (BNPB) Сутопо Пурво Нугрохо.

Вулканологический і геологічний центр по зменшенню небезпеки стихійних лих (PVMBG) заявив, що ситуація залишається “нормальної”, а також підкреслив, що продовжить спостереження за виверженням.

Про постраждалих або матеріальний збиток влади поки не повідомляли, однак, як пише видання, виверження може торкнутися жителів двох провінцій — Джокьякарта і Центральна Ява.

Мерапі — найактивніший вулкан в Індонезії, розташований на острові Ява. Великі виверження спостерігаються кожні сім років, дрібні — близько двох разів на рік.