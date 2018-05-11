БАНГКОК, 11 травня – . Десятки прямих нащадків знаменитих Сіамських близнюків Чанга і Енга Банкеров, які виступали в цирках США в XIX столітті, ім’ям яких стали потім називати всіх зрощених близнюків у світі, прибули з Америки в Таїланд (в минулому називався Сіамом) на святкування 185-річчя дипломатичних відносин цієї країни і США, повідомляє в п’ятницю інтернет-версія газети Nation.

© AP Photo / Ahn Young-јоопТаиланд готовий надати майданчик для зустрічі лідерів США і КНДРВстреча нащадків Чанга і Енга Банкеров, щорічно в травні проходить у місті Маунт Ейрі в Північній Кароліні, де вони жили в США, в цьому році вперше проходить в районі Латъяй міста Самут Сонгкрам, де близнюки, що зрослися хрящі грудної клітини, народилися 207 років тому, в 1811 році.

У п’ятницю нащадки знаменитих Сіамських близнюків зберуться біля пам’ятника своїм предкам, створеного таїландським скульптором Сангатом Чайпромом та встановленого у Самут Сонгкраме. Копію цього пам’ятника зараз встановлюють у Маунт Ейрі: вона буде відкрита публіці 28 травня, повідомляє газета. У п’ятницю біля пам’ятника пройдуть буддійські церемонії в пам’ять Чанга і Енга.

Зустріч нащадків Сіамських близнюків в Таїланді організована міністерством закордонних справ країни і таїландським управлінням у справах туризму (ТАТ) в рамках святкування 200-річчя торгових та 185-річчя дипломатичних відносин Таїланду і США.

Вперше стали відомими в 1827 році завдяки тому, що король Сіаму Рама Другий включив їх до складу своєї делегації під час однієї з своїх дипломатичних поїздок у сусідні країни, Чанг і Енг прийняли пропозицію британського антрепренера Роберта Хантера і вчинили світовий тур в складі гастролюючого цирку. Під час туру вони виступали і в США, і коли контракт з Хантером закінчився в 1839 році, переїхали жити до Америки і взяли прізвище Банкер. Там вони ще довго виступали у складі циркової трупи Фінеаса Барнума. На заощадження з чималих заробітків брати купили ферму і рабів у Маунт Ейрі. У 1843 році Чанг і Енг одружилися на сестрах Эйтс. На двох у них народився у цих шлюбах 21 дитина. В даний час в США проживає більше півтори тисяч нащадків Чанга і Енга, багато — у Маунт Ейрі і сусідніх містечках.

Брати померли в 1874 році один за іншим: Чанг, хворий на запалення легенів, помер уві сні. Енг, прокинувся і побачив, що брат помер, помер через кілька годин, хоча був абсолютно здоровий.

У часи Чанга і Енга медицина не знала способів розділення сіамських близнюків. Сьогодні операція по розділенню Чанга і Енга вважалася б найлегшою з таких операцій: у братів зрощеними були тільки хрящові тканини грудної клітини, у них не було спільних внутрішніх органів.

Вважається, що торговельні відносини між США і Сіамом були встановлені в 1818 році, коли американські судна з товарами стали регулярно прибувати в сіамські порти. У 1833 році між країнами був підписаний Договір про дружбу і торгівлю, яким встановлювалися дипломатичні відносини і ініціювалось обмін дипломатичними представництвами.