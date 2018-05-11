ЄРЕВАН, 11 травня – . Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян підписав у п’ятницю розпорядження про створення його адміністрації.

© Sputnik / Асатур ЕсаянцПашинян пообіцяв прийняти в найближчі дні рішення по боротьбі з корупцією”Створити адміністрацію прем’єр-міністра. Керівнику адміністрації у десятиденний термін подати список співробітників, а в 14-денний термін статут адміністрації”, — йдеться в рішенні Пашиняна, розміщеному на урядовому сайті.

Напередодні главою адміністрації прем’єра був призначений член очолюваної Пашиняном партії “Громадський договір” Едуард Агаджанян.

З 13 квітня у Вірменії проходили акції протесту, які очолив лідер опозиційної партії “Громадський договір” Пашинян. Опозиція виступала проти обрання екс-президента Сержа Саргсяна на посаду прем’єра. Через кілька днів опозиція оголосила про початок “оксамитової революції”. Незважаючи на це, парламент обрав Саргсяна главою кабміну, проте менш ніж через тиждень, 23 квітня, він подав у відставку на тлі протестів. У вівторок Національні збори Вірменії вибрало Пашиняна прем’єром.