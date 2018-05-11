ПЕКІН, 11 травня — . Сапери у Гонконгу в п’ятницю успішно знешкодили виявлений напередодні на одній з будмайданчиків в центрі міста бомбу часів Другої світової війни після 20 годин безперервної роботи, повідомляє видання South China Morning Post.

© РИА Новини / Олександр ВильфГенконсульство Росії в Гонконзі евакуювали через бомбу часів войныСаперы знешкодили американський снаряд ANM-65, після чого видалили його з будмайданчика за допомогою підйомного крана. Після виявлення снаряда влада оголосила евакуацію довколишніх будівель, в яких розташовані офіси, ресторани, квартири. Тимчасово були перекриті кілька вулиць, рух громадського транспорту було перенаправлено, щоб уникати потенційно небезпечного району.

У зв’язку з оголошеною евакуацією також була припинена робота генерального консульства РФ, розташованого в центрі міста в будинку хмарочоса Sun Hung Kai Centre. Згідно опублікованій на сторінці дипмісії в Facebook інформації, “генконсульство повернеться до звичайного режиму роботи сьогодні з 14.00” (9.00 мск).

Це вже третій заряд, виявлений в районі Ван Чай у цьому році. У лютому робітники, що будують нову гілку метро, виявили два снаряди з різницею в декілька днів, які були розташовані на відстані всього 10 метрів один від одного. Фахівці визначили, що снаряди були скинуті на Гонконг американським бомбардувальником в період між 1941 і 1945 роками в розпал Другої світової війни.