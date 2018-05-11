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У Києві одна людина загинула під час конфлікту зі стріляниною

11.05.2018

КИЇВ, 11 травня — . Конфлікт зі стріляниною стався в Києві, одна людина загинула, повідомила прес-служба київського управління Національної поліції України. Автомобиль украинской полиции в Киеве. © РИА Новини / СтрингерВ Києві дві людини постраждали при стрільбі на автостоянці

Інцидент стався в четвер увечері.

“В результаті конфлікту між трьома невідомими один з них кілька разів вистрілив в живіт опоненту. Від отриманих травм потерпілий помер. З місця події правопорушник зник”, — йдеться в повідомленні.

Порушено кримінальну справу за статтею “умисне вбивство”, санкція якої передбачає до 15 років позбавлення волі. Поліція розслідує обставини загибелі людини і розшукує підозрюваного.

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